В США приостановили финансирование университета из-за транс-персоны в соревнованиях по плаванию

Федеральное финансирование Университета штата Пенсильвания приостановлено из-за того, что транс-персона Лия Томас участвовала в соревнованиях по плаванию Национальной ассоциации студенческого спорта, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Федеральное финансирование составляло $175 млн.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий транс-персонам участвовать в женских состязаниях в США.

В своей речи Трамп упомянул алжирскую боксершу Иман Хелиф. 4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее американские волейболистки отказались играть против команды с транс-персоной в составе.