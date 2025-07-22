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«Пять лет не борется за чемпионство»: игрок сборной России сравнил «Локомотив» и «Краснодар»

Экс-футболист Деменко: «Локомотив» уже пять лет не борется за чемпионство
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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что московский «Локомотив», несмотря на неплохие ресурсы, как клуб работает хуже «Краснодара».

«Локомотив» вроде бы берет неплохих игроков, старается побеждать своими российскими ребятами, но нужно учесть, что конкуренция в РПЛ очень велика. И хотя финансовая составляющая у клуба вроде неплохая, уже на протяжении примерно пяти лет за чемпионство «Локомотив» не борется. Хотя тот же «Краснодар», как мы видим, стал чемпионом и на протяжении тех же пяти лет ниже третьего места не опускается, имея возможности не больше. А вот у «Локомотива» результатов нет», — подчеркнул Деменко.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в Российской премьер-лиге, в то время как «Краснодар» впервые в истории выиграл национальный чемпионат. Новый сезон оба клуба начали с разгромных побед в первом туре с одинаковым счетом 3:0.

Ранее попавшегося на ставках футболиста заметили на тренировке с клубом Медиалиги.

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