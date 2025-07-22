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Попавшегося на ставках футболиста заметили на тренировке с клубом Медиалиги

Отстраненный из-за ставок нападающий Писарский тренируется со «СКА-Ростовом»
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Футбольный клуб «Сочи»

Нападающий Владимир Писарский, который отстранен от футбольной деятельности после того, как был замешан в деле со ставками, был замечен на тренировке клуба «СКА-Ростов». Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров.

«СКА-Ростов» не имеет профессионального статуса и выступает в Медиалиге. Владельцем и президентом клуба является популярный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста).

Владимир Писарский был дисквалифицирован Комитетом по этике Российского футбольного союза на четыре года, из которых три – условно. Футболист перевел четыре миллиона рублей своему другу в день стыкового матча «Сочи», за который он выступал с «Пари НН». Друг сделал 14 различных ставок на эту встречу, выиграв порядка восьми миллионов, в то время как Писарский удалился в первом тайме при счете 1:0 в пользу его команды. В итоге победу одержал «Пари НН». Нападающий прошел полиграф, показавший, что он никак не участвовал в ставках, однако РФС не принял это как аргумент.

Ранее московское «Спартак» может купить защитника махачкалинского «Динамо».

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