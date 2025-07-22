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«Зенит» расстался с защитником

«Зенит» отдал в «Сочи» защитника Волкова
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» отдал в «Сочи» защитника Сергея Волкова. Об этом сообщает пресс-служба черноморцев на своем сайте.

22-летний футболист будет выступать за сочинский клуб на протяжении сезона-2025/26. Выступать защитник будет под 82-м номером. В составе национальной сборной России Волков провел четыре матча против Катара, КамерунаСербии и Кубы.
«Зенит» стартовал в новом сезоне с победы над «Ростовом».

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее попавшегося на ставках футболиста заметили на тренировке с клубом Медиалиги.

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