Ветеран «Краснодара» рассказал, как команде защитить чемпионский титул

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах «Краснодара» на повторение своего прошлогоднего выступления и возможно защиты «быками» чемпионского титула в Российской премьер-лиге.

«Удача, конечно, должна присутствовать. Потому что сломайся Сперцян, Кордоба или другие игроки, «Краснодару» было бы тяжело. И мы видели матчи, когда отсутствие тех или иных футболистов на результатах сказывались. Но правильная подготовка и тренировочный процесс дали результат», — считает Деменко.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Годом ранее команда Мурада Мусаева до последнего тура претендовала на чемпионский титул, но осталась второй. В новом сезоне «Краснодар» уступил в Суперкубке в серии пенальти московскому ЦСКА, но выиграл в первом туре чемпионата у «Пари НН» — 3:0.

Ранее «Спартаку» предложили подписать легенду «Челси».