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«Спартаку» предложили подписать легенду «Челси»

Metaratings: «Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» Зума
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Kenjiro Matsuo/Global Look Press

30-летний французский защитник Курт Зума может стать игроком столичного «Спартака», сообщает Metaratings.

По информации источника, посредники предложили услуги игрока руководству московской команды, которое не прочь подписать трудовое соглашение с выступавшим с 2014 по 2021 год за лондонский «Челси» футболистом.

В данный момент Курт Зума является свободным агентом, поскольку его контракт с лондонским «Вест Хэмом» уже истек.

Прошлый сезон Зума провел в саудовском клубе «Аль-Оруба», где выступал на правах аренды. Француз принял участие в 20 матчах и записал на свой счет один забитый мяч.

В 2022 году Зума стал известен благодаря тому, что избил собственную кошку, за что впоследствии был оштрафован своим клубом.

Ранее сын тренера Юрана перешел в турецкий клуб.

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