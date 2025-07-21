В ФФККР заявили о поддержке фигуристки Жилиной, если она останется

Федерация поддержит фигуристку Жилину, если она решит продолжить карьеру в России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигуристке Веронике Жилиной будет оказана поддержка, если она примет решение продолжить карьеру в России. Его слова приводит ТАСС.

«Она наша, российская спортсменка и может принимать участие в наших соревнованиях как гражданка России. И никто не будет ей чинить никаких препятствий. Мы всегда на стороне спортсменов, всегда их поддерживаем», — заявил Коган.

О решении ISU об отказе Жилиной в смене спортивного гражданства стало известно 15 июля.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес ФФККР в качестве компенсации за спортивную подготовку.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную.

Ранее паралимпийский чемпион с Украины заявил, что российские спортсмены их раздражают.