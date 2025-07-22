Мостовой назвал главную проблему футбольных судей

Мостовой: проблема в том, что 95% судей не играли в футбол

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал проблемой то, что 95% судей не играли в футбол, передает «Советский спорт».

«Проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. Я на каком-то мероприятии сидел в комнате VAR. Мне четверо судей говорят, что в эпизоде был пенальти, а я единственный поиграл в футбол на высочайшем уровне и не увидел там пенальти», — сказал Мостовой.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) случился судейский скандал. В матче между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений, однако из которых — не назначать пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

Ранее Юрий Семин защитил арбитра матча «Спартака».