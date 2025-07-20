«Разобрался по-футбольному»: Семин защитил арбитра матча «Спартака»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что поддерживает судейские решения в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да, я считаю, на уровне отсудил, как мне кажется, в сложных ситуациях он разобрался по‑футбольному», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу матча судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений, однако из которых — решение не назначать пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.