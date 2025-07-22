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В «Зените» рассказали, интересовался ли клуб из Саудовской Аравии бразильским игроком команды

Александр Медведев: «Аль-Иттихад» не делал предложений по трансферу Вендела
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Петербургский «Зенит» не получал официальных предложений от саудовского клуба «Аль-Иттихад» по вопросу трансфера футболиста Вендела. Об этом РИА Новости рассказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Предложение от «Аль-Иттихада» пока не поступало, несмотря на проявленный интерес. Ждем развития событий», — сказал Медведев.

Наиболее заинтересованным клубом в покупке Вендела является бразильский «Палмейрас», но пока клуб не начал официальные переговоры.

Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее Вендел купил автомобиль за 70 млн.

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