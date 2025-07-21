Вендел купил автомобиль за 70 млн

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел во время отпуска на родине приобрел автомобиль Lamborghini, стоимость которого составляет порядка 70 млн рублей. Об этом сообщает Legalbet.

Истчник подчеркивает, что это не было его единственной целью в Бразилии. Он по-прежнему рассчитывает найти себе новый клуб, над чем также продолжают работать его агенты. В свою очередь, «Зенит» хочет получить за него не меньше €30 млн.

Наиболее заинтересованным клубом в покупке Вендела является бразильский «Палмейрас», но пока клуб не начал официальные переговоры.

Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее Семак заявил, что Вендел будет наказан за опоздание на сборы.