Умер легендарный футболист «Ливерпуля»

Умер легендарный футболист английского «Ливерпуля» Джои Джонс, сообщает Daily Mail.

Джонс вместе с «Ливерпулем» дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1997 и 1978 годах. Также Джонс выступал на «Рексем», «Челси» и «Хаддерсфилд».

За национальную команду Уэльса Джонс выступал с 1975 по 1986 год. Он сыграл за Уэльс 72 матча, забив один мяч.

«Мысли с семьей Джоуи! Мне повезло, что я встречался с ним много раз. Покойся с миром, мой лучший парень», — написал в своих соцсетях экс-футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж.

14 июня 2025 года на 78-м году жизни скончался известный советский теннисист, трехкратный чемпион СССР Владимир Коротков.

С 1966 по 1977 год он постоянно входил в десятку сильнейших теннисистов СССР.

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