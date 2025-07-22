На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер легендарный футболист «Ливерпуля»

Умер легенда «Ливерпуля» Джои Джонс
true
true
true
close
Mirrorpix/Getty Images

Умер легендарный футболист английского «Ливерпуля» Джои Джонс, сообщает Daily Mail.

Джонс вместе с «Ливерпулем» дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1997 и 1978 годах. Также Джонс выступал на «Рексем», «Челси» и «Хаддерсфилд».

За национальную команду Уэльса Джонс выступал с 1975 по 1986 год. Он сыграл за Уэльс 72 матча, забив один мяч.

«Мысли с семьей Джоуи! Мне повезло, что я встречался с ним много раз. Покойся с миром, мой лучший парень», — написал в своих соцсетях экс-футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж.

14 июня 2025 года на 78-м году жизни скончался известный советский теннисист, трехкратный чемпион СССР Владимир Коротков.

С 1966 по 1977 год он постоянно входил в десятку сильнейших теннисистов СССР.

Ранее в возрасте 82 лет умер экс-тренер «Реала».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами