Трехкратный чемпион СССР по теннису скончался в 77 лет

На 78-м году жизни скончался известный советский теннисист, трехкратный чемпион СССР Владимир Коротков. Об этом сообщает Федерация тенниса России на своем официальном сайте.

Спортсмен ушел из жизни 14 июня.

«Вчера скончался заслуженный мастер спорта СССР Владимир Викторович Коротков. Федерация тенниса России соболезнует родным и близким», — указано в заявлении.

Коротков — трехкратный чемпион СССР по теннису в одиночном и мужском парном разряде, победитель Уимблдонского турнира и чемпионата Франции среди юношей, победитель выставочного теннисного турнира Олимпийских игр в Мехико в смешанном парном разряде с латвийской теннисисткой Зайгой Янсоне. На турнирах Большого шлема на взрослом уровне его лучшим результатом стал выход в третий круг Уимблдона в 1968 году.

С 1966 по 1977 год он постоянно входил в десятку сильнейших теннисистов СССР, в 1973 году поднявшись в национальном рейтинге до третьего места.

После завершения спортивной карьеры Коротков начал тренерскую деятельность.

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