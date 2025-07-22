«Это смешно»: Мостовой о зарплатах в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал сумасшедшими зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает НСН.

«Искусственно созданы какие-то сумасшедшие, заоблачные зарплаты. Обычный, средний футболист по меркам нашего чемпионата получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно», — сказал Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Мостовой заявил, что при Валерии Карпине игра московского «Динамо» не изменилась.