Мостовой о «Динамо» Карпина: какая разница, кто стоит у бровки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что при Валерии Карпине игра московского «Динамо» не изменилась, передает РИА Новости.

«Изменения в игре «Динамо» при Карпине? На данный момент ничего не меняется. В футболе все придумано. Правила одни и те же, играют же все равно футболисты. Поэтому какая разница, кто стоит у бровки», — сказал Мостовой.

«Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с калининградской «Балтикой». «Балтика» открыла счет в матче: на 12-й минуте отличился Брайан Хиль. Бело-голубые отыгрались в начале второго тайма: Хуан Хосе Касерес сравнял счет после углового.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенда «Динамо» поделился первыми впечатлениями от работы Карпина в «Динамо».