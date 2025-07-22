Бразильский футболист «Зенита» отказался от переезда в Саудовскую Аравию

«Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» по Венделу, но он отказался уходить

Петербургский «Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» за Вендела более чем в €30 млн, но бразилец отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Вене Касагранде.

Вендел объяснил это тем, что лучше остаться в России, чем играть в Саудовской Аравии. Футболист по-прежнему хочет вернуться в Бразилию.

Наиболее заинтересованным клубом в покупке Вендела является бразильский «Палмейрас», но пока клуб не начал официальные переговоры.

Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

Ранее Вендел купил автомобиль за 70 млн.