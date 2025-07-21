Легенда «Динамо» поделился первыми впечатлениями от работы Карпина в «Динамо»

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин поделился первыми впечатлениями от работы Валерия Карпина в клубе, отметив, что Все познается в играх, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Все познается в играх. В контрольных встречах команда много забивала. Видимо, поэтому возникли проблемы в чемпионате. Как говорят, все забили в товарищеских играх и ничего не оставили на сезон», — сказал Петрушин.

«Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с калининградской «Балтикой». «Балтика» открыла счет в матче: на 12-й минуте отличился Брайан Хиль. Бело-голубые отыгрались в начале второго тайма: Хуан Хосе Касерес сравнял счет после углового.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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