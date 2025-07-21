Российская теннисистка вылетела с турнира в США

Российская теннисистка Анастасия Потапова покинула турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне уже на стадии первого круга, проиграв 18-летней Виктории Мбоко из Канады.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 2:6, 4:6. За это время Потапова выполнила четыре эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-поинта из шести. В активе Мбоко две подачи навылет, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-поинтов из 13.

Следующей соперницей спортсменки из Канады станет представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая посеяна на турнире под третьим номером и начинает выступление со второго круга.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева вошла в топ-5 лучших теннисисток.