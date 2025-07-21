«Черный тигр» Мирзаев проведет боевую зарядку со студентами

29 июля в 7:30 по московскому времени на площадке бойцовского клуба университета «Синергия» Synergy Fight Club пройдет двадцатая по счету «Боевая зарядка» с чемпионом мира по боевому самбо Расулом Мирзаевым. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Ожидается, что «Черный тигр» впервые встретится со студентами и расскажет о своем непростом жизненном пути. Также Мирзаев проведет мастер-класс по смешанным единоборствам (MMA), фотосессию и даст ценные спортивные советы.

Ранее российский боец ММА Эдуард Германский заявил, что Роман Копылов извлечет уроки из прошедшего поединка и станет чемпионом.

«История не терпит сослагательных наклонений. Рома сдедает работу над ошибками и станет чемпионом из России», — заявил Германский.

20 июля Копылов проиграл Косте в соглавном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 318 в Новом Орлеане. Бой в среднем весе продлился три раунда. Коста победил единогласным решением судей.

Ранее Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.