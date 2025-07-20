Российский боец ММА уверен, что Копылов станет чемпионом

Боец Германский: Копылов мог побеждать Косту, он еще станет чемпионом

Бывший боец смешанных единоборств (MMA), ведущий Hardcore Fighting Championship Эдуард Германский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что россиянин после поражения от бразильца Паулу Косты Роман Копылов еще вернется на «победную тропу».

«Очень обидно. Мог побеждать, но история не терпит сослагательных наклонений. Я все так же считаю, что Рома может стать чемпионом из России! Надеюсь, сделает работу над ошибками и вернется на победную тропу», — заявил Германский.

20 июля Копылов проиграл Косте в соглавном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 318 в Новом Орлеане. Бой в среднем весе продлился три раунда. Коста победил единогласным решением судей.

33-летний Копылов одержал 14 побед и потерпел четыре поражения за карьеру в MMA. На счету 34-летнего Косты 15 побед и четыре поражения.

Главным событием вечера стал прощальный бой американца Дастина Порье, который уступил соотечественнику Максу Холлоуэю единогласным решением судей — 48-47, 49-46, 49-46.

Порье выступал на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций, как UFC и WEC. Он — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он одержал 30 побед, а поражение от Холлоуэя стало для него десятым в карьере.

Ранее российский боец ММА оценил прощальный поединок Дастина Порье.