На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец ММА уверен, что Копылов станет чемпионом

Боец Германский: Копылов мог побеждать Косту, он еще станет чемпионом
true
true
true
close
Одежда «СВОЯ КУЛЬТУРА»/VK

Бывший боец смешанных единоборств (MMA), ведущий Hardcore Fighting Championship Эдуард Германский в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что россиянин после поражения от бразильца Паулу Косты Роман Копылов еще вернется на «победную тропу».

«Очень обидно. Мог побеждать, но история не терпит сослагательных наклонений. Я все так же считаю, что Рома может стать чемпионом из России! Надеюсь, сделает работу над ошибками и вернется на победную тропу», — заявил Германский.

20 июля Копылов проиграл Косте в соглавном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 318 в Новом Орлеане. Бой в среднем весе продлился три раунда. Коста победил единогласным решением судей.

33-летний Копылов одержал 14 побед и потерпел четыре поражения за карьеру в MMA. На счету 34-летнего Косты 15 побед и четыре поражения.

Главным событием вечера стал прощальный бой американца Дастина Порье, который уступил соотечественнику Максу Холлоуэю единогласным решением судей — 48-47, 49-46, 49-46.

Порье выступал на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций, как UFC и WEC. Он — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он одержал 30 побед, а поражение от Холлоуэя стало для него десятым в карьере.

Ранее российский боец ММА оценил прощальный поединок Дастина Порье.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами