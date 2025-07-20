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Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира

Боксер Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира
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Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик одержал победу нокаутом в матче-реванше против британского спортсмена Даниэля Дюбуа. Бой состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и продлился пять раундов.

В начале поединка 27-летний Дюбуа забрал инициативу в свои руки и активно наступал на соперника. 38-летний Усик предпочитал уклоняться от атак, перемещаясь по рингу.

Однако со второго раунда украинский боксер начал отвечать опасными контратаками, и Дюбуа пропускал все больше ударов в голову.

В пятом раунде Усик нанес хук справа и уронил соперника на настил. Британец смог подняться, но снова упал после очередного удара украинца — на этот раз хуком слева.

После этого Дюбуа не смог встать, и рефери объявил досрочную победу Усика — нокаутом.

Благодаря этому украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее проигравший нокаутом Усику британец обещал отомстить и был освистан.

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