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Легенда «Локомотива» предсказал победителя в матче «Арсенал» — «Милан»

Ветеран «Локо» Пименов считает, что «Арсенал» победит «Милан»
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Dylan Martinez/Reuters

Лондонский «Арсенал» станет победителем в товарищеском противостоянии с итальянским «Миланом». Такое мнение в комментарии порталу odds.ru выразил бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов.

Он напомнил, что «Милан» приобрел бывшего полузащитника «Реала», обладателя «Золотого мяча» хорвата Луку Модрича. Однако, несмотря на его высочайший класс, сложно оценить, насколько он будет полезен «канонирам», поскольку Модрич является возрастным игроком.

«Арсенал будет» бодрее «Милана», вроде как хозяин поля. Ждем голевой матч, «Арсенал» будет бежать в атаку, «Милан» тоже будет бежать в атаку», — сказал Пименов.

Он выразил уверенность, что игра будет результативной, но победу одержит лондонская команда.

Товарищеская встреча между «Арсеналом» и «Миланом» состоится в среду, 23 июля. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

«Арсенал» и «Милан» встречались восемь раз за всю историю, при этом никогда между ними не было товарищеских игр. Лондонцы в этих матчах одержали четыре победы, потерпели два поражения, а еще две встречи завершились вничью.

Ранее «Милан» объявил о переходе Модрича.

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