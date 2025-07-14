Легенда «Реала» стал футболистом итальянского суперклуба

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич стал футболистом итальянского «Милана», сообщает официальный сайт клуба.

39-летний футболист подписал контракт с клубом на год, с опцией продления.

22 мая 2025 года Модрич объявил об уходе из мадридского «Реала» по окончанию сезона. Хорват провел 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 результативных передач. За это время он стал четырехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, пять раз — Суперкубок. Модрич шесть раз стал победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии футболист завоевал серебро чемпионата мира в 2018 году и бронзу в 2022 году. В 2023 году Модрич стал серебряным призером Лиги наций.

Ранее Роналду отреагировал на уход Модрича из «Реала».