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В «Ростове» ответили на вопрос об изменениях в команде после ухода Карпина

Игрок «Ростова» Мелехин: с уходом Карпина все работают точно так же
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист «Ростова» Виктор Мелехин рассказа, что после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера в команде ничего не изменилось, передает «Советский спорт».

«Мы хорошо провели последние сборы и подготовились к чемпионату. По первому матчу вопросов нет. Мы готовы физически. С уходом Карпина все работают точно так же. Ничего не изменилось», — сказал Мелехин.

Петербургский «Зенит» стартовал в новом сезоне с победы над «Ростовом».

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

Карпин покинул «Ростов» 25 февраля 2025 года.

Ранее Станислава Черчесова призвали помочь команде.

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