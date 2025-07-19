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«Вернись на родину, возглавь Аланию»: Черчесова призвали помочь команде

Ветеран ЦСКА Масалитин призвал Черчесова возглавить «Аланию»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, остающемуся без работы, нужно возглавить владикавказскую «Аланию». Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил ветеран ЦСКА Валерий Масалитин.

«Если бы Черчесов действительно хотел тренировать, то он бы уже возглавил «Аланию». Для начала бы взял команду со своей родины, вывел в РПЛ. Добился бы с ней успехов. Но никто же не хочет с низов начинать, всем сразу топовые клубы надо. Ты где-то когда-то был, но сейчас ты не востребован. Твоя помощь сейчас пригодилась бы «Алании», — считает Масалитин.

Вместе с тем эксперт заметил, что не верит в такое развитие событий, поскольку Черчесову придется создавать условия для роста команды и идти на понижение зарплат. Кроме того, логистика во Второй лиге будет крайне неудобной. Однако, подчеркнул Масалитин, с годами предложений тренеру будет поступать все меньше.

Черчесов в январе 2025 года был уволен из сборной Казахстана. После этого он до сих пор не вернулся к работе, хотя, по слухам, у него были предложения.

Ранее Черчесов рассказал, готов ли «Спартак» бороться за чемпионство РПЛ.

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