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Игроков «Спартака» могут дисквалифицировать за нецензурную кричалку в адрес ЦСКА

Игроков «Спартака» могут дисквалифицировать за кричалку в адрес ЦСКА
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на спорте»

Футболистов моложедного «Спартака» могут дисквалифицировать на несколько матчей за нецензурную кричалку в адрес столичного ЦСКА после очного поединка команд, сообщает Mash на спорте.

Российский футбольный союз (РФС) вычислит тех футболистов, кто кричал громче всех и применит к ним санкции. Судьба игроков решится 25 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Также штраф грозит основной команде «Спартака» за то, что болельщики красно-белых нецензурно выражались в адрес арбитра матча против махачкалинского «Динамо».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален игрок махачкалинцев Мохамед Аззи.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил причины неудач клуба.

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