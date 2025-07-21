Игроков «Спартака» могут дисквалифицировать за нецензурную кричалку в адрес ЦСКА

Игроков «Спартака» могут дисквалифицировать за кричалку в адрес ЦСКА

Футболистов моложедного «Спартака» могут дисквалифицировать на несколько матчей за нецензурную кричалку в адрес столичного ЦСКА после очного поединка команд, сообщает Mash на спорте.

Российский футбольный союз (РФС) вычислит тех футболистов, кто кричал громче всех и применит к ним санкции. Судьба игроков решится 25 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Также штраф грозит основной команде «Спартака» за то, что болельщики красно-белых нецензурно выражались в адрес арбитра матча против махачкалинского «Динамо».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален игрок махачкалинцев Мохамед Аззи.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил причины неудач клуба.