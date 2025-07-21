«Спартаку» грозит наказание за поведение болельщиков в матче с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Рассмотрим тот факт, что болельщики «Спартака», которые находились на трибуне D, скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи», — сказал Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу матча судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений, однако из которых — не назначать пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

Ранее Юрий Семин защитил арбитра матча «Спартака».