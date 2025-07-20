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Ветеран «Спартака» объяснил причины неудач клуба

Экс-футболист Деменко: со «Спартаком» нельзя угадать заранее
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ФК «Спартак-Москва»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своим мнением о том, почему команде в последнее время не удается добиться своих целей и, в частности, прокомментировал выступление красно-белых в прошлом сезоне.

«Со «Спартаком» никогда нельзя угадать заранее. Команда может хорошо начать чемпионат, потом какая-то пауза… Вроде бы добрались до третьего места, надо делать рывок, а они проигрывают, проигрывают. В конце года опять сильная игра, два очка отставания от лидера, потом дорогие приобретения, но весной пошел провал. Думаю, очередная смена тренера повлияла. Станкович только пришел, и «Спартаку» не хватило в прошлом сезоне», — считает Деменко.

В первый сезон под руководством Станковича «Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге, хотя после неудачного старта закончил осеннюю часть шестью победами подряд, а весной, обыграв «Зенит» (2:1), догнал лидировавший и впоследствии ставший чемпионом «Краснодар». В новом сезоне «Спартак» одержал в первом туре победу над махачкалинским «Динамо» (1:0).

Ранее сообщалось, что лидер «Краснодара» может стать одноклубником Матвея Сафонова.

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