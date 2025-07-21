«Зенит» отметился уникальным достижением в РПЛ

Зенит» 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре РПЛ

Петербургский »Зенит» 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В последний раз сине-бело-голубые уступили на старте турнира в 2002 году, уступив махачкалинскому «Анжи» (0:2).

В первом туре нового сезона «Зенит» обыграл на «Ростов». Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ростов» также на чужом поле сразится с «Динамо». Эта игра пройдет 26 июля в 17:30 (мск).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов.

Ранее бывший тренер «Зенита» призвал отправить Сергея Семака в отставку.