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Бывший тренер «Зенита» призвал отправить Семака в отставку

Бывший тренер «Зенита» Петржела: летом нужно было сменить Семака
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела после победы команды над «Ростовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что в межсезонье надо было отправить в отставку наставника сине-бело-голубых Сергея Семака, передает Metaratings.ru.

«Чтобы придать команде новый импульс, летом нужно было сменить Сергея Семака. Он уже долго работает. В любом случае, «Зенита» будет одним из лидеров чемпионата после первой части сезона», — сказал Петржела.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ростов» также на чужом поле сразится с «Динамо». Эта игра пройдет 26 июля в 17:30 (мск).

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