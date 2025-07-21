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В «Краснодаре» отреагировали на возможный уход лидера команды

Мусаев о возможном уходе Сперцяна: это все слухи, если что-то будет — поговорим
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» ответил на вопрос о возможном уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна.

«Слухов много, и я комментировать их не могу. Вчера был «ПСЖ», сегодня — «Жирона», завтра еще кто-то появится. На самом деле это все слухи. Эдик — футболист «Краснодара», капитан «Краснодара». Если что-то в клуб придет, сядем поговорим», — заявил Мусаев.

Действующий чемпион России стартовал в новом сезоне с разгромной победы над «Пари НН» со счетом 3:0. Счет в матче открыл Диего Коста, отличившийся на 40-й минуте матча. На 65-й минуте в свои ворота забил защитник «Пари НН» Виктор Александров, а на 68-й минуте до разгромного счет довел Эдуард Сперцян.

17 июля сообщалось о том, что Сперцян может перейти в «ПСЖ». Ранее были слухи об интересе со стороны «Лидса» и »Саутгемптона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в €25 млн.

Ранее капитану «Краснодара» дали совет.

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