Лидер «Краснодара» может стать одноклубником Сафонова

Armenie Football: полузащитник «Краснодара» Сперцян может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во французском «ПСЖ». Об этом сообщает Armenie Football в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что в парижском клубе уже начали переговоры с окружением футболиста. В «ПСЖ» хотят завершить сделку до конца летнего трансферного окна. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Сперцяна в €25 млн.

За французский клуб уже выступает бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а также грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, ранее игравший в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее капитану «Краснодара» дали совет.