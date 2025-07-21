Стало известно, сколько хочет получать один из лучших игроков мира в «Реале»

AS: Винисиус требует от «Реала» 20 млн евро в год

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор и мадридский «Реал» продолжают переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает издание AS.

Сообщается, что футболист через агента заявил, что хочет зарабатывать €20 млн в год после уплаты налогов. В настоящее время он получает €15 млн, столько же, сколько и Килиан Мбаппе. Руководство не готово предложить ему зарплату выше, чем у француза. Переговоры продолжатся в 2026 году.

Известно, что один из клубов Саудовской Аравии предлагал ему €1 млрд за пять лет, но это предложение уже отозвано.

23 апреля сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года.

Футболист участвовал в приобретении нескольких профессиональных футбольных клубов через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш.

Такие сделки могут создать конфликт интересов из-за того, что Винисиус является действующим футболистом.

Ранее европейский клуб объявил о подписании сына экс-инвестора «Химок».