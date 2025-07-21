Европейский клуб объявил о подписании экс-инвестора «Химок»

Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Химок» Ильей Садыговым. Об этом сообщает Sport24.

Известно, что соглашение с игроком рассчитано на два года.

«Серик Беледиеспор» в минувшем сезоне вышел из третьего дивизиона Турции во второй. 50% акций клуба принадлежат бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову. 24-летний Садыгов — его сын.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

18 июня «Химки» объявили о приостановке футбольной деятельности.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее экс-тренер «Химок» заявил об упадке профессионального спорта в Московской области.