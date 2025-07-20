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«Зенит» обыграл «Ростов» в стартовом матче РПЛ

«Зенит» со счетом 2:1 обыграл «Ростов» в первом туре РПЛ
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Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» стартовал в новом сезоне с победы над «Ростовом».

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. Первым забыл «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ростов» также на чужом поле сразится с «Динамо». Эта игра пройдет 26 июля в 17:30 (мск).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее сообщалось, что лидер «Краснодара» может стать одноклубником Матвея Сафонова.

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