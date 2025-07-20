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Ветеран «Зенита»: Караваев и Ахметов уйдут, но не в «Сочи»

Экс-игрок «Зенита» Стрепетов: Караваеву и Аметову не выиграть конкуренцию в «Зените»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов в комментарии для Legalbethttps://legalbet.ru/news/52027002-strepetov-skoro-uznaem-novie-komandi-karavaeva-i/ поделился своими мыслями о будущем полузащитника и защитника «Зенита» Ильзата Ахметова и Вячеслава Караваева.

«Караваеву и Ахметову не выиграть конкуренцию в «Зените». Интересно, как поведут себя футболисты и руководство клуба. Интересна их судьба. Скорее всего, мы скоро узнаем их новые команды. Это точно будет не «Сочи» — мимо, тем более что они уже взяли Волкова. Мы увидим их в других клубах», — считает Стрепетов.

Специалист уверен, что речь будет идти о полноценной продаже, так как ни для «Зенита», ни для самих футболистов нет никакого смысла в аренде. По мнению Стрепетова, Ахметов вполне может стать лидером в команде, куда попадет, а Караваеву необходимо восстанавливаться и получать игровую практику.

27-летний Ахметов в 15-ти матчах за «Зенит» в прошлом сезоне не отметился результативными действиями, как и 30-летний защитник Караваев, выходивший на поле 18 раз.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.

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