Российский боец раскрыл, когда проиграет Усик

Тактаров: Усик проиграет только тогда, когда ему станет скучно

Известный российский боец Олег Тактаров заявил, что украинский боксер Александр Усик проиграет только тогда, когда ему станет скучно. Его слова приводит «Советский спорт».

«Усик проиграет только тогда, когда ему станет скучно. Пока ему не скучно. Кто сейчас сильнее Усика в супертяжелом весе? Сильнее него может быть только какой-то молодой проспект, с которым Усик зачем-то, за деньги например, согласится провести бой. Тот будет голодным до побед», — заявил Тактаров.

Усик сразился с Дюбуа в ночь на 20 июля и победил, отправив соперника в нокаут в пятом раунде боя. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер продлил свою победную серию до 24 побед.

Украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик заявил о желании вновь сразиться с Тайсоном Фьюри.