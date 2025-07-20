Олимпийский чемпион из России заявил, что не смог бы работать в Госдуме

Сноубордист Уайлд заявил, что ему было бы сложно работать в Госдуме

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд выразил мнение, что ему было бы сложно работать в Госдуме из-за характера. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думал об этом всерьез, и меня никогда об этом не просили. У меня агрессивный характер, и, скорее всего, мне будет трудно идти на компромиссы, на которые вынуждены идти политики», — заявил Уайлд.

Уайлд родился в штате Вашингтон. Он выступал 11 сезонов за сборную США, но решил сменить гражданство на российское после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. 21 декабря 2012 года он дебютировал на этапах Кубка мира за сборную России.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. В 2022 году Уайлд добавил в копилку олимпийскую бронзу. Сразу после тех Игр он объявил о завершении карьеры.

10 февраля 2024 года Уайлд заявил, что у него украли почти все связанное с ОИ-2014 в Сочи.

Ранее российской олимпийской чемпионке вставили два винта в кость из-за травм.