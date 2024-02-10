У олимпийского чемпиона украли почти все связанное с Играми в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал в комментарии «Чемпионату» об инциденте со взломом, в результате которого неизвестные украли вещи сноубордиста.

«Все мои вещи из Сочи были украдены. Одежду, игрушки, книги – все украли, кроме медалей. Я не знаю, кто это был. Но, скорее всего, это были люди, которые работали рядом. Я хранил все в запертом гараже. Но кто-то сумел туда вломиться», — заявил спортсмен.

Уайлд родился в штате Вашингтон. Он выступал 11 сезонов за сборную США, но решил сменить гражданство на российское после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. 21 декабря 2012 года он дебютировал на этапах Кубка мира за сборную России.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. В 2022 году Уайлд добавил в копилку олимпийскую бронзу. Сразу после Игр он объявил о завершении карьеры.

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