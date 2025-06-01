Российской олимпийской чемпионке вставили два винта в кость из-за травм

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) в своем Telegram-канале рассказала, что перенесла операцию, в ходе которой ей вставили в кость два винта.

«10 апреля — 31 мая. Наконец-то разобралась со старыми травмами, теперь мне ничего не помешает», – написала Терентьева.

Она отметила, что винты в ее кости установлены на пожизненный срок.

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь. В декабре 2024 года спортсменка возобновила карьеру.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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