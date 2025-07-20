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Ветеран «Спартака» раскрыл, что на юбилее обсуждали скандальную игру команды

Гаврилов: на юбилее Кавазашвили все обсуждали работу судьи в матче «Спартака»
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Валерий Левитин/РИА Новости

Бронзовый призер Олимпиады-1980 в Москве, бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что на юбилее ветерана команды Анзора Кавазашвили все обсуждали скандальную работу арбитра Василия Казарцева в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Его слова приводит Metaratings.

«Ему исполнилось 85 лет. На юбилее все обсуждали работу судьи в матче «Спартака». Многие сказали, что Казарцев допустил несколько ошибок и не засчитал голы «Спартака». Сам не берусь судить, потому что толком не смотрел игру», — заявил Гаврилов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу матча судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений, однако из которых — решение не назначать пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.

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