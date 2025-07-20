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«Динамо» вынуждено возвращаться в Дагестан разными рейсами из-за БПЛА

Газизов: «Динамо» возвращается в Дагестан с задержкой более чем на 12 часов
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ФК «Спартак-Москва»

Футболисты и персонал махачкалинского «Динамо» возвращаются в Дагестан разными рейсами с более чем 12-часовой задержкой. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов в комментарии РИА Новости.

«Вылетаем по очереди, улетели еще не все. Последний рейс с «Динамо» на борту должен быть в 15 часов», — сказал Газизов.

19 июля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

Футболисты и персонал должны были вылететь ночью из Москвы, успели сдать багаж, однако рейс был отменен из-за приостановки работы аэропортов в Москве на фоне атак БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.

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