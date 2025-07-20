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Чемпион России назвал состав на первый матч нового сезона РПЛ

«Пари НН» и «Краснодар» объявили составы на матч первого тура чемпионата России
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Sergey Pivovarov/Reuters

«Пари Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пари НН»: Медведев, Александров, Шнапцев, Карич, Кастильо, Лесовой, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Грулёв, Босельи.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петров, Оласа, Черников, Ленини, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, который временно заменяет «Пари НН» домашнее поле. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Евгений Кукуляк.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

Нижегородская команда с 27 очками стала 13-й и попала в стыковые матчи, где проиграла «Сочи». Однако «Пари НН» остался в РПЛ, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.

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