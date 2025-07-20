«Почему никто не улыбается?» Тренер «Спартака» после победы в скандальном матче

Тренер «Спартака» Станкович обратился к журналистам после победы над «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович обратился к журналистам в конце пресс-конференции по итогам матча против махачкалинского «Динамо» в первом туре Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Почему никто не улыбается? <...> Мы выиграли матч, да? Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь!» — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

По ходу матча судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений, однако из которых — решение не назначать пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.