«Спасибо за силу»: Зеленский поздравил украинца Усика с победой над Дюбуа

Зеленский обратился к украинскому боксеру Усику после его победы над Дюбуа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в бою против британца Даниэля Дюбуа.

«Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Спасибо за силу, вдохновение, которое даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел», — написал Зеленский.

Усик сразился с Дюбуа в ночь на 20 июля и победил, отправив соперника в нокаут в пятом раунде боя. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украинский боксер продлил свою победную серию до 24 побед.

Украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее Усик заявил о желании вновь сразиться с Тайсоном Фьюри.