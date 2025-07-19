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«Акрон» Дзюбы не смог победить в первом матче нового сезона РПЛ

«Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом туре РПЛ, Дзюба не забил
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ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл тольяттинский клуб: на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Йонуц Неделчяру, его ассистентом выступил Ифет Джаковац. Самарцы смогли сравнять на 56-й минуте игры, автором гола стал Вадим Раков, голевую передачу отдал Фернандо Костанца.

Нападающий «Акрона» Дзюба попал в стартовый состав своей команды, отыграл всю встречу, однако результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче тольяттинский клуб сыграет дома с «Сочи», матч состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Самарцы на день раньше примут «Пари Нижний Новгород», матч начнется в 19:00 мск.

В прошлом сезоне «Акрон» занял девятую позицию, имея в активе 35 баллов. Самарский клуб оказался на десятой строчке, набрав 31 балл.

Ранее Дзюба высмеял тренера Леонида Слуцкого.

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