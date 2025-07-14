Дзюба высмеял Слуцкого

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в своих соцсетях опубликовал видео дебютного интервью в роли главного тренера «Москвы», отметив таким образом 20-летие тренерской карьеры.

«Какой голос нежный, добрый. Куда все это пропало?» — написал в комментариях под видео форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.

Слуцкий с 2024 года возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа». 7 февраля 2025 года «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА в период с 2009 по 2016 год. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее московский ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения.