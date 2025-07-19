Известная теннисистка: хочу знать, сколько раз Овечкин дрался

Диана Шнайдер посетила торжественную церемонию открытия отреставрированной хоккейной коробки, на которой Александр Овечкин сделал свои первые шаги. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хотела бы приобрести ауру Александра Овечкина. Если это получится, то половина матчей будет уже выиграна. Еще было бы смешно, если бы в теннисе можно было применять силовые приемы (смеется).

Надеюсь пообщаться с Александром Овечкиным. Какие вопросы я бы ему задала? Сколько раз он дрался на матчах, сколько раз в день он тренируется и какое его любимое блюдо?» — заявила она.

Овечкин лично приехал на открытие хоккейной площадки на улице Флотская — именно в этом месте хоккеист тренировался в детстве. На месте старой площадки заменили борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением российского хоккеиста. Рядом с площадкой отремонтировали трибуны и информационный стенд, где показан путь Овечкина к «вечному» снайперскому рекорду НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин одним словом оценил старт сезона РПЛ.