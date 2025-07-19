Сотни людей образовали очередь в Москве на встречу с Овечкиным

Сотни людей встали в очередь на встречу с Овечкиным в Москве

Сотни людей выстроились в очередь, чтобы попасть на встречу с российским нападающим и капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

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Овечкин лично приехал на открытие хоккейной площадки на улице Флотская — именно в этом месте хоккеист тренировался в детстве. На месте старой площадки заменили борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением российского хоккеиста. Рядом с площадкой отремонтировали трибуны и информационный стенд, где показан путь Овечкина к «вечному» снайперскому рекорду НХЛ.

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На всем покрытии площадки изображена джерси Овечкина из «Вашингтона», а на бортах написаны слова «Первый в истории»

Овечкин — воспитанник московского хоккейного «Динамо».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин одним словом оценил старт сезона РПЛ.