Овечкин одним словом оценил старт сезона РПЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одним словом оценил матч-открытие нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Отлично», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла калининградская команда на 12-й минуте, отличился Брайан Хиль. «Динамо» смогло сравнять на 48-й минуте, гол на свой счет записал Хуан Хосе Касерес.

Овечкин присутствовал на трибунах. Нападающий — воспитанник московского хоккейного «Динамо», единожды он сыграл за футбольный клуб в товарищеском матче с медийной командой «Амкал».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ян Бобровский.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

Ранее Овечкин стал лауреатом престижной американской премии.